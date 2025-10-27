Бублик отказался пожать руку Попырину после победы на «Мастерс» в Париже

Бублик, 16-я ракетка мира, на старте турнира победил Попырина (47-й) со счетом 6:4, 6:3.
После окончания встречи Бублик сразу пошел пожать руку судье на вышке, проигнорировав соперника. Во втором сете Бублик повел 2:0, но Попырин отыгрался, дважды задев сетку, и не стал извиняться, пишет Daily Express.
По словам Бублика, он отказался от рукопожатия, потому что Попырин «вешая два троса, не извиняется, а празднует, как будто бы он что-то выиграл».
«Я не тот человек, который бы цеплялся за это, но за это извиняются. Есть кодекс, есть какой-то этикет. Если человек его не соблюдает, почему я должен соблюдать другой», — сказал Бублик «Чемпионату».
Бублик родился в Гатчине (Ленинградская область), до 2016 года выступал за Россию.