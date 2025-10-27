Ричмонд
Бублик отказался пожать руку Попырину после победы на «Мастерс» в Париже

Выступающий за Казахстан Александр Бублик отказался от рукопожатия с австралийским теннисистом Алексеем Попыриным на турнире серии «Мастерс» в Париже, обвинив соперника в нарушении этикета.

Бублик, 16-я ракетка мира, на старте турнира победил Попырина (47-й) со счетом 6:4, 6:3.

После окончания встречи Бублик сразу пошел пожать руку судье на вышке, проигнорировав соперника. Во втором сете Бублик повел 2:0, но Попырин отыгрался, дважды задев сетку, и не стал извиняться, пишет Daily Express.

По словам Бублика, он отказался от рукопожатия, потому что Попырин «вешая два троса, не извиняется, а празднует, как будто бы он что-то выиграл».

«Я не тот человек, который бы цеплялся за это, но за это извиняются. Есть кодекс, есть какой-то этикет. Если человек его не соблюдает, почему я должен соблюдать другой», — сказал Бублик «Чемпионату».

Бублик родился в Гатчине (Ленинградская область), до 2016 года выступал за Россию.