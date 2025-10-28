Российская теннисистка вышла во второй круг турнира в Цзюцзяне

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Российская теннисистка Елена Приданкина обыграла китаянку Юань Юэ в матче первого круга турнира категории WTA 250 в китайском Цзюцзяне, призовой фонд которого превышает 275 тысяч долларов.
Встреча закончилась со счетом 6:2, 3:6, 7:6 (7:5) в пользу россиянки, которая является 205-й ракеткой мира. Юань Юэ занимает 113-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Длительность встречи составила 2 часа 47 минут.
Во втором круге Приданкина встретится с представительницей Швейцарии Викторией Голубич.