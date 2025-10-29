Елена Рыбакина узнала соперниц на Итоговом турнире WTA

Определились составы групп как в одиночном, так и в парном разрядах, где сойдутся сильнейшие теннисистки планеты.
В числе участниц лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина, которая в одиночном разряде попала в группу Серены Уильямс, где ее соперницами стали Ига Швёнтек (Польша), Аманда Анисимова (США) и Мэдисон Киз (США).
Группа Штеффи Граф:
- Арина Соболенко (Беларусь);
- Кори Гауфф (США);
- Джессика Пегула (США);
- Жасмин Паолини (Италия).
Группа Серены Уильямс:
- Ига Швёнтек (Польша);
- Аманда Анисимова (США);
- Елена Рыбакина (Казахстан);
- Мэдисон Киз (США).
Узнать больше по теме
Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.Читать дальше