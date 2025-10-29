Ричмонд
Елена Рыбакина узнала соперниц на Итоговом турнире WTA

28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялась жеребьёвка Итогового чемпионата WTA-2025 — главного турнира сезона, который пройдет с 1 по 8 ноября, сообщают Vesti.kz.

Источник: Reuters

Определились составы групп как в одиночном, так и в парном разрядах, где сойдутся сильнейшие теннисистки планеты.

В числе участниц лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина, которая в одиночном разряде попала в группу Серены Уильямс, где ее соперницами стали Ига Швёнтек (Польша), Аманда Анисимова (США) и Мэдисон Киз (США).

Группа Штеффи Граф:

  • Арина Соболенко (Беларусь);
  • Кори Гауфф (США);
  • Джессика Пегула (США);
  • Жасмин Паолини (Италия).

Группа Серены Уильямс:

  • Ига Швёнтек (Польша);
  • Аманда Анисимова (США);
  • Елена Рыбакина (Казахстан);
  • Мэдисон Киз (США).

Узнать больше по теме
Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
Читать дальше