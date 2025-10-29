Ричмонд
Норри выбил первую ракетку мира Алькараса с «мастерса» в Париже

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас потерпел поражение от британца Кэмерона Норри, занимающего 31-е место в мировом рейтинге, во втором круге «мастерса» в Париже — 6:4, 3:6, 4:6.

Встреча длилась 2 часа 25 минут. Алькарас 8 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 5. На счету Норри 3 эйса, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.

В следующем круге турнира в столице Франции британец сыграет против победителя пары Артур Риндеркнех (Франция, WC) — Валентин Вашеро (Монако, WC).

