Норри выбил первую ракетку мира Алькараса с «мастерса» в Париже

Встреча длилась 2 часа 25 минут. Алькарас 8 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 5. На счету Норри 3 эйса, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.
В следующем круге турнира в столице Франции британец сыграет против победителя пары Артур Риндеркнех (Франция, WC) — Валентин Вашеро (Монако, WC).
Узнать больше по теме
Биография Карлоса Алькараса: карьера и личная жизнь теннисиста
В мировом теннисе долгое время доминировали Джокович, Надаль и Федеррер. После того, как «Биг 3» стали поочередно уходить со сцены, им на смену пришли новые герои. Следующий элитный костяк принято называть «Биг 2». Одним его представителей является испанец Карлос Алькарас.Читать дальше