«Это будет большой матч». Бублик — о полуфинале «Мастерса» в Париже

«Я не могу напрямую попасть в Турин (Итоговый турнир ATP), но могу попасть туда как запасной. А он сможет напрямую, если выиграет турнир. Это будет большой матч. Он борется за своё место, я борюсь за статус запасного. Надеюсь, будет хорошая борьба. Надеюсь, она будет честной и мы покажем хороший теннис», — приводит слова казахстанца The Tennis Letter.