«Это будет большой матч». Бублик — о полуфинале «Мастерса» в Париже

Казахстанский теннисист Александр Бублик (№ 16) высказался о предстоящем матче против канадца Феликса Оже-Альяссима (№ 10) в полуфинале «Мастерса» в Париже (Франция), передают Vesti.kz.

Источник: Reuters

Матч намечен на 1 ноября.

«Я не могу напрямую попасть в Турин (Итоговый турнир ATP), но могу попасть туда как запасной. А он сможет напрямую, если выиграет турнир. Это будет большой матч. Он борется за своё место, я борюсь за статус запасного. Надеюсь, будет хорошая борьба. Надеюсь, она будет честной и мы покажем хороший теннис», — приводит слова казахстанца The Tennis Letter.

Напомним, что в четвертьфинале Бублик одержал сенсационную победу над австралийцем Алексом де Минауром (№ 6), сотворив камбэк, а Оже-Альяссим прошёл монегаска Валантена Вашеро (№ 40).

Итоговый турнир ATP 2025 пройдёт с 9 по 16 ноября в Турине (Италия). Это итоговое соревнование сезона для лучших игроков в одиночном и парном разрядах ATP. Турнир станет 56-м по счёту (51-м в парном разряде) и пройдёт в Турине в пятый раз.