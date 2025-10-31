«Это будет большой матч». Бублик — о полуфинале «Мастерса» в Париже

Матч намечен на 1 ноября.
«Я не могу напрямую попасть в Турин (Итоговый турнир ATP), но могу попасть туда как запасной. А он сможет напрямую, если выиграет турнир. Это будет большой матч. Он борется за своё место, я борюсь за статус запасного. Надеюсь, будет хорошая борьба. Надеюсь, она будет честной и мы покажем хороший теннис», — приводит слова казахстанца The Tennis Letter.
Напомним, что в четвертьфинале Бублик одержал сенсационную победу над австралийцем Алексом де Минауром (№ 6), сотворив камбэк, а Оже-Альяссим прошёл монегаска Валантена Вашеро (№ 40).
Итоговый турнир ATP 2025 пройдёт с 9 по 16 ноября в Турине (Италия). Это итоговое соревнование сезона для лучших игроков в одиночном и парном разрядах ATP. Турнир станет 56-м по счёту (51-м в парном разряде) и пройдёт в Турине в пятый раз.