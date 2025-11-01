Итоговый расчет: кто выиграет последний турнир года в Эр-Рияде

После победы в США российско-бельгийский дуэт неожиданно распался. Вероника играла в альянсе с Анастасией Павлюченковой, Людмилой Самсоновой, Екатериной Александровой и Чжань Хаоцин. С последней в 2024 году году они квалифицировались на итоговый, проиграв в полуфинале Таунсенд и Синяковой. В этом году Кудерметова выступала в паре с Анастасией Потаповой, Эной Сибахара и той же Чжань Хаоцин. С представительницей Тайваня в этот раз не заладилось. Пара вылетала в первом-втором раунде, поэтому в Мадриде Кудерметова впервые с 2022 года вновь встала в пару с Мертенс. Это сработало. В столице Испании они дошли до финала, а спустя неделю уже сыграли в решающем матче римского «мастерса». Выиграть эти турниры не получилось, зато спустя менее чем два месяца им покорился Уимблдон. На US Open российско-бельгийский дуэт дошел до полуфинала, так что их стабильность на крупных турнирах впечатляет. Почему бы не повторить успех трехлетней давности.