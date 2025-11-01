Итоговый расчет: кто выиграет последний турнир года в Эр-Рияде

С 1 по 8 ноября в Саудовской Аравии пройдет итоговый турнир WTA. Российские теннисистки не смогли отобраться в топ-8 одиночного разряда третий год подряд. Хотя Мирра Андреева была очень близка к этому, но финишировала на девятой строчке и будет первой запасной (в статусе второй запасной в Эр-Рияд приедет еще одна наша теннисистка — Екатерина Александрова, которая провела лучший год в карьере). Зато в основной сетке парного турнира у нас есть сразу три представительницы: Вероника Кудерметова в дуэте с Элизе Мертенс сыграет в группе Мартины Навратиловой, а Мирра и Диана Шнайдер — в группе Лизел Хубер.
Задача для Арины
Отметим, что в прошлом году Дарья Касаткина поехала на итоговый в статусе первой запасной и даже сыграла один матч в группе, заменив травмированную Джессику Пегулу. А вот три года назад в американский Форт-Уэрт Дарья отобралась с восьмого места. Уроженка Тольятти, которая с конца марта 2025-го представляет Австралию, выиграла у Коко Гауфф, но, проиграв Каролин Гарсия (триумфатор итогового-2022) и Иге Свентек, не смогла выйти из группы.
Итоговый из наших выигрывала только Мария Шарапова в 2004 году, обыграв в финале Серену Уильямс. В группе Мария была сильнее соотечественниц Светланы Кузнецовой и Веры Звонаревой, а в полуфинале переиграла еще одну россиянку — Анастасию Мыскину. Также Шарапова играла в финале итогового в 2007 году (поражение от Жюстин Энен). Звонарева добиралась до решающего матча WTA Finals в 2008 году, уступив Винус Уильямс.
В прошлом году итоговый выиграла Коко Гауфф. В этот раз американка, закончившая чемпионскую гонку на третьей позиции, не идет в числе фаворитов. Наибольшее шансы эксперты и букмекеры отдают первой ракетке мира Арине Соболенко. В 2025-м представительница Белоруссии выиграла US Open, была в финале Australian Open (проиграла Мэдисон Киз) и «Ролан Гаррос» (уступила Гауфф), дошла до полуфинала Уимблдона. Арина — с запасом самая стабильная в туре, но смущает два момента. Во-первых, после Нью-Йорка она сыграла всего один турнир (в начале октября в Ухане), поэтому ее текущая форма вызывает вопросы. Во-вторых, с итоговыми турнирами у Арины пока не складывается — был только один финал в 2022-м (в прошлом году оступилась на полуфинальной стадии).
Вторым фаворитом идет Свентек, выигравшая итоговый в 2023-м. Хотя и форму Иги тоже нельзя назвать идеальной. В азиатской серии она смогла взять титул в Сеуле (обыграв в финале Александрову), но затем провалилась в Пекине и Ухане. Удивить могут Аманда Анисимова, которая весь год показывает очень сильный теннис на разных покрытиях, и Елена Рыбакина, которая набрала потрясающую форму под конец года. Именно успехи представительницы Казахстана в Нинбо и Токио оставили за бортом турнира Мирру Андрееву. Хотя еще в конце сентября практически не было сомнений, что 18-летняя россиянка отправится в Саудовскую Аравию.
Помимо слабой игры Мирры после US Open (на трех турнирах выиграла всего два матча), свою роль сыграл и бюрократический момент. Перед стартом турнира в Токио Андреева обходила Рыбакину на 14 очков. Елене, чтобы превзойти россиянку, нужны были две победы — и она в итоге смогла победить канадок Лейлу Фернандес и Викторию Мбоко. Вставал вопрос: почему Андреева в борьбе за итоговый не поехала играть в столицу Японии? Ответ оказался банальным: у Мирры возникли проблемы с визой.
Повторить 2022-й
Теперь Андреевой-младшей остается рассчитывать, что кто-то снимется с турнира. Впрочем, свои матчи в Эр-Рияде она точно проведет в парном разряде. Вместе с Дианой Шнайдер они дебютируют на этом турнире и вполне могут громко заявить о себе. На групповом этапе им достались вторые «сеяные» Катерина Синякова и Тэйлор Таунсенд, Габриэла Дабровски и Эрин Рутлиф (третий номер посева), а также венгерско-бразильский дуэт Тимеа Бабош и Луиза Стефани. Со всеми этими парами наши девушки уже играли в этом году.
В другой группе сыграет еще одна россиянка — Вероника Кудерметова. Вместе с бельгийкой Элизе Мертенс они «посеяны» под четвертым номером. Их соперницами будут Сара Эррани и Жасмин Паолини (1), Су-Вэй Се и Алена Остапенко (6) и Эйша Мухаммед и Деми Схюрс (8). Кудерметова и Мертенс уже выигрывали итоговый в 2022 году в Форт-Уэрте.
После победы в США российско-бельгийский дуэт неожиданно распался. Вероника играла в альянсе с Анастасией Павлюченковой, Людмилой Самсоновой, Екатериной Александровой и Чжань Хаоцин. С последней в 2024 году году они квалифицировались на итоговый, проиграв в полуфинале Таунсенд и Синяковой. В этом году Кудерметова выступала в паре с Анастасией Потаповой, Эной Сибахара и той же Чжань Хаоцин. С представительницей Тайваня в этот раз не заладилось. Пара вылетала в первом-втором раунде, поэтому в Мадриде Кудерметова впервые с 2022 года вновь встала в пару с Мертенс. Это сработало. В столице Испании они дошли до финала, а спустя неделю уже сыграли в решающем матче римского «мастерса». Выиграть эти турниры не получилось, зато спустя менее чем два месяца им покорился Уимблдон. На US Open российско-бельгийский дуэт дошел до полуфинала, так что их стабильность на крупных турнирах впечатляет. Почему бы не повторить успех трехлетней давности.
Тимур Ганеев