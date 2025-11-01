Ричмонд
Блинкова вышла в финал турнира в Цзюцзяне

Блинкова обыграла чешку Шалкову и вышла в финал турнира в Цзюцзяне.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Россиянка Анна Блинкова обыграла чешку Доминику Шалкову в полуфинале теннисного турнира категории WTA 250 в китайском Цзюцзяне, призовой фонд которого превышает 275 тысяч долларов.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу россиянки, которая является 95-й ракеткой мира. Шалкова располагается на 151-й строчке мирового рейтинга. Теннисистки провели на корте 1 час 39 минут.

За первый в сезоне титул Блинкова поборется с победительницей матча между австрийкой Лилли Таггер (235-я ракетка мира) и швейцаркой Викторией Голубич (53).