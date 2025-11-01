Циципас снялся с домашнего турнира в Афинах

«С сожалением сообщаю, что не смогу принять участие в турнире в Афинах. Врач посоветовал мне отдохнуть и сосредоточиться на восстановлении, чтобы быть готовым к сезону 2026 года. Хочу поблагодарить организаторов за проведение этого замечательного мероприятия в Греции. Очень жаль его пропускать, но это правильный выбор для моего здоровья. Я вернусь еще сильнее», — написал Циципас на своей странице в соцсети Х.