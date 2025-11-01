Швентек обыграла Киз в матче итогового турнира WTA в Эр-Рияде

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Полька Ига Швёнтек обыграла американку Мэдисон Киз в первом матче группового этапа итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Встреча группы Серены Уильямс завершилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу Швёнтек (2-й номер посева). Соперницы провели на корте 1 час 1 минуту.
Позже в субботу в этой группе матч проведут Аманда Анисимова (США, 4) — Елена Рыбакина (Казахстан, 6).
Итоговый турнир WTA с участием восьми теннисисток проходит с 1 по 8 ноября.