Синнер отдал Звереву один гейм в полуфинале «Мастерса» в Париже

Синнер обыграл Зверева и вышел в финал «Мастерса» в Париже.

Источник: Reuters

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер обыграл немца Александра Зверева и вышел в финал теннисного турнира серии «Мастерс» в Париже, призовой фонд которого превышает 6,1 млн евро.

Встреча завершилась победой Синнера (2-й номер посева) со счетом 6:0, 6:1. Зверев был посеян под третьим номером. Встреча продолжалась 1 час 2 минуты.

В финале соперником Синнера станет канадец Феликс Оже-Альяссим (9). В случае завоевания титула итальянец вернется на первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

