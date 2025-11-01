Синнер отдал Звереву один гейм в полуфинале «Мастерса» в Париже

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер обыграл немца Александра Зверева и вышел в финал теннисного турнира серии «Мастерс» в Париже, призовой фонд которого превышает 6,1 млн евро.
Встреча завершилась победой Синнера (2-й номер посева) со счетом 6:0, 6:1. Зверев был посеян под третьим номером. Встреча продолжалась 1 час 2 минуты.
В финале соперником Синнера станет канадец Феликс Оже-Альяссим (9). В случае завоевания титула итальянец вернется на первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
