Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рыбакина стартовала с победы над Анисимовой на Итоговом турнире WTA

Представительница Казахстана выиграла со счетом 6:3, 6:1. В этой же группе полька Ига Швёнтек разгромила американку Мэдисон Киз — 6:1, 6:2.

Источник: Reuters

Представительница Казахстана, шестая ракетка мира Елена Рыбакина выиграла первый матч на групповом этапе Итогового турнира WTA, который проходит в Эр-Рияде.

Рыбакина обыграла американку Аманду Анисимову, которая занимает четвертое место в мировом рейтинге, со счетом 6:3, 6:1.

Ранее в группе Серены Уильямс полька Ига Швёнтек разгромила американку Мэдисон Киз — 6:1, 6:2.

В группу Штеффи Граф попали Арина Соболенко (Белоруссия), Кори Гауфф (США), Джессика Пегула (США) и Джасмин Паолини (Италия). Они вступят в борьбу 2 ноября.

В полуфиналы выйдут по две лучшие теннисистки из каждой группы.

Итоговый турнир WTA, куда квалифицировались восемь лучших теннисисток сезона, продлится до 8 ноября. Призовой фонд соревнований составляет более $15 млн.

Узнать больше по теме
Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
Читать дальше