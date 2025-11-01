Рыбакина стартовала с победы над Анисимовой на Итоговом турнире WTA

Представительница Казахстана, шестая ракетка мира Елена Рыбакина выиграла первый матч на групповом этапе Итогового турнира WTA, который проходит в Эр-Рияде.
Рыбакина обыграла американку Аманду Анисимову, которая занимает четвертое место в мировом рейтинге, со счетом 6:3, 6:1.
Ранее в группе Серены Уильямс полька Ига Швёнтек разгромила американку Мэдисон Киз — 6:1, 6:2.
В группу Штеффи Граф попали Арина Соболенко (Белоруссия), Кори Гауфф (США), Джессика Пегула (США) и Джасмин Паолини (Италия). Они вступят в борьбу 2 ноября.
В полуфиналы выйдут по две лучшие теннисистки из каждой группы.
Итоговый турнир WTA, куда квалифицировались восемь лучших теннисисток сезона, продлится до 8 ноября. Призовой фонд соревнований составляет более $15 млн.