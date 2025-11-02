Стало известно, сколько заработал Бублик на «Мастерсе» в Париже

Полуфинальный матч Бублика против Феликса Оже-Альяссима завершился со счётом 6:7, 4:6 в пользу соперника. Бублик заработал за выход в полуфинал 282 650 евро и получил 400 рейтинговых очков.
Отметим, что в финале турнира Янник Синнер победил Оже-Альяссима. Благодаря этой победе Синнер вернется на первое место в рейтинге ATP, обойдя испанца Карлоса Алькараса (11250 очков). В активе итальянца станет 11 500 очков.
