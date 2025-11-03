Ричмонд
Бублик поднялся на рекордно высокое место в мировом рейтинге

Александр Бублик, первая ракетка Казахстана в одиночном разряде, улучшил своё положение в обновлённом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), передают Vesti.kz.

Источник: AP 2024

Бублик поднялся на три строчки и теперь занимает 13-е место — это лучший результат в его карьере.
Ранее казахстанец впервые добрался до полуфинала турнира категории «Мастерс» в Париже, где уступил канадцу Феликсу Оже-Альяссиму (№ 8).

Другой представитель Казахстана Александр Шевченко поднялся на 97-е место, тогда как до этого находился на две ступеньки ниже.

На первое место рейтинга ATP вернулся итальянец Янник Синнер, сместив на вторую позицию испанца Карлоса Алькараса. Топ-3 по-прежнему замыкает Александр Зверев из Германии.

