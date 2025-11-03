Рейтинг ATP. Синнер стал первой ракеткой мира, Оже-Альяссим вернулся в топ-8, Бублик обновил личный рекорд

PIF ATP Rankings.
Положение на 3 ноября 2025.
Место.
Теннисист (страна).
Очки.
1 (2).
Карлос Алькарас (Испания).
11250.
1 (2).
Янник Синнер (Италия).
11500.
3 (3).
Александр Зверев (Германия).
5560.
4 (4).
Тэйлор Фриц (США).
4735.
5 (5).
Новак Джокович (Сербия).
4580.
6 (7).
Бен Шелтон (США).
3970.
7 (6).
Алекс де Минаур (Австралия).
3935.
8 (10).
Феликс Оже-Альяссим (Канада).
3845.
9 (8).
Лоренцо Музетти (Италия).
3685.
10 (9).
Каспер Рууд (Норвегия).
3235.
12 (13).
Даниил Медведев (Россия).
2960.
13 (16).
Александр Бублик (Казахстан).
2870.
14 (15).
Алехандро Давидович-Фокина (Испания).
2635.
15 (12).
Хольгер Руне (Дания).
2590.
16 (17).
Андрей Рублев (Россия).
2560.
18 (14).
Карен Хачанов (Россия).
2320.
24 (28).
Жоао Фонсека (Бразилия).
1665.
27 (31).
Юго Эмбер (Франция).
1573.
30 (40).
Валентин Вашеро (Монако).
1483.
34 (26).
Стефанос Циципас (Греция).
1425.
37 (22).
Юго Эмбер (Франция).
1380.
44 (38).
Григор Димитров (Болгария).
1180.
87 (103).
Александр Вукич (Австралия).
703.
106 (74).
Джордан Томпсон (Австралия).
586.
163 (128).
Роман Сафиуллин (Россия).
363.