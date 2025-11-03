Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рейтинг ATP. Синнер стал первой ракеткой мира, Оже-Альяссим вернулся в топ-8, Бублик обновил личный рекорд

Полуфиналист Александр Бублик дебютировал в топ-15.

Источник: Спортс"

PIF ATP Rankings.

Положение на 3 ноября 2025.

Место.

Теннисист (страна).

Очки.

1 (2).

11250.

1 (2).

Янник Синнер (Италия).

11500.

3 (3).

Александр Зверев (Германия).

5560.

4 (4).

Тэйлор Фриц (США).

4735.

5 (5).

Новак Джокович (Сербия).

4580.

6 (7).

Бен Шелтон (США).

3970.

7 (6).

Алекс де Минаур (Австралия).

3935.

8 (10).

Феликс Оже-Альяссим (Канада).

3845.

9 (8).

Лоренцо Музетти (Италия).

3685.

10 (9).

Каспер Рууд (Норвегия).

3235.

12 (13).

2960.

13 (16).

Александр Бублик (Казахстан).

2870.

14 (15).

Алехандро Давидович-Фокина (Испания).

2635.

15 (12).

Хольгер Руне (Дания).

2590.

16 (17).

2560.

18 (14).

Карен Хачанов (Россия).

2320.

24 (28).

Жоао Фонсека (Бразилия).

1665.

27 (31).

Юго Эмбер (Франция).

1573.

30 (40).

Валентин Вашеро (Монако).

1483.

34 (26).

Стефанос Циципас (Греция).

1425.

37 (22).

Юго Эмбер (Франция).

1380.

44 (38).

Григор Димитров (Болгария).

1180.

87 (103).

Александр Вукич (Австралия).

703.

106 (74).

Джордан Томпсон (Австралия).

586.

163 (128).

Роман Сафиуллин (Россия).

363.

Узнать больше по теме
Биография Карлоса Алькараса: карьера и личная жизнь теннисиста
В мировом теннисе долгое время доминировали Джокович, Надаль и Федеррер. После того, как «Биг 3» стали поочередно уходить со сцены, им на смену пришли новые герои. Следующий элитный костяк принято называть «Биг 2». Одним его представителей является испанец Карлос Алькарас.
Читать дальше