Рейтинг WTA. Блинкова поднялась на 32 строчки, Мбоко дебютировала в топ-20, Шнайдер оттуда выпала

Победительница турнира в Гонконге Виктория Мбоко дебютировала в топ-20. Джанис Тьен, взявшая титул в Ченнае, вошла в топ-60.

PIF WTA Rankings.

Положение на 3 ноября 2025.

Место.

Теннисистка (страна).

Очки.

1 (1).

Арина Соболенко (Беларусь).

9870.

2 (2).

Ига Швентек (Польша).

8195.

3 (3).

6563.

4 (4).

Аманда Анисимова (США).

5887.

5 (5).

Джессика Пегула (США).

5183.

6 (7).

Елена Рыбакина (Казахстан).

4350.

7 (7).

Мэдисон Киз (США).

4335.

8 (8).

Жасмин Паолини (Италия).

4325.

9 (9).

4319.

10 (10).

Екатерина Александрова (Россия).

3375.

11 (11).

Белинда Бенчич (Швейцария).

3168.

17 (17).

Людмила Самсонова (Россия).

2209.

18 (21).

Виктория Мбоко (Канада).

2157.

21 (18).

1866.

30 (30).

Вероника Кудерметова (Россия).

1558.

33 (35).

Анна Калинская (Россия).

1461.

40 (44).

Ева Лис (Германия).

1291.

47 (48).

Анастасия Павлюченкова (Россия).

1184.

51 (50).

Анастасия Потапова (Россия).

1131.

53 (82).

Джанис Тьен (Индонезия).

1106.

54 (68).

Кристина Букша (Испания).

1098.

63 (95).

Анна Блинкова (Россия).

1018.

88 (72).

Полина Кудерметова (Россия).

822.

94 (117).

Кимберли Биррелл (Австралия).

800.

96 (97).

Оксана Селехметьева (Россия).

783.

100 (79).

Кэти Болтер (Великобритания).

744.

101 (99).

Анастасия Захарова (Россия).

741.

110 (106).

Камилла Рахимова (Россия).

692.

113 (73).

Зейнеп Сенмез (Турция).

680.

