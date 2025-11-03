Рейтинг WTA. Блинкова поднялась на 32 строчки, Мбоко дебютировала в топ-20, Шнайдер оттуда выпала

PIF WTA Rankings.
Положение на 3 ноября 2025.
Место.
Теннисистка (страна).
Очки.
1 (1).
Арина Соболенко (Беларусь).
9870.
2 (2).
Ига Швентек (Польша).
8195.
3 (3).
Коко Гауфф (США).
6563.
4 (4).
Аманда Анисимова (США).
5887.
5 (5).
Джессика Пегула (США).
5183.
6 (7).
Елена Рыбакина (Казахстан).
4350.
7 (7).
Мэдисон Киз (США).
4335.
8 (8).
Жасмин Паолини (Италия).
4325.
9 (9).
Мирра Андреева (Россия).
4319.
10 (10).
Екатерина Александрова (Россия).
3375.
11 (11).
Белинда Бенчич (Швейцария).
3168.
17 (17).
Людмила Самсонова (Россия).
2209.
18 (21).
Виктория Мбоко (Канада).
2157.
21 (18).
Диана Шнайдер (Россия).
1866.
30 (30).
Вероника Кудерметова (Россия).
1558.
33 (35).
Анна Калинская (Россия).
1461.
40 (44).
Ева Лис (Германия).
1291.
47 (48).
Анастасия Павлюченкова (Россия).
1184.
51 (50).
Анастасия Потапова (Россия).
1131.
53 (82).
Джанис Тьен (Индонезия).
1106.
54 (68).
Кристина Букша (Испания).
1098.
63 (95).
Анна Блинкова (Россия).
1018.
88 (72).
Полина Кудерметова (Россия).
822.
94 (117).
Кимберли Биррелл (Австралия).
800.
96 (97).
Оксана Селехметьева (Россия).
783.
100 (79).
Кэти Болтер (Великобритания).
744.
101 (99).
Анастасия Захарова (Россия).
741.
110 (106).
Камилла Рахимова (Россия).
692.
113 (73).
Зейнеп Сенмез (Турция).
680.