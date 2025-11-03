Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рыбакина обыграла Швентек в матче итогового турнира WTA

Рыбакина одержала победу над Швентек в матче итогового турнира WTA в Эр-Рияде.

Источник: Reuters

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Представительница Казахстана Елена Рыбакина обыграла польку Игу Швёнтек в матче группового этапа итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Встреча группы Серены Уильямс завершилась со счетом 3:6, 6:1, 6:0 в пользу Рыбакиной, которая занимает шестую строчку в рейтинге WTA. Швёнтек является второй ракеткой мира. Теннисистки провели на корте 1 час 37 минут.

Для Рыбакиной победа стала второй на итоговом турнире, в субботу она обыграла американку Аманду Анисимову (4). Представительница Казахстана лидирует в турнирной таблице группы Серены Уильямс, Швёнтек занимает второе место.

Итоговый турнир WTA с участием восьми теннисисток проходит с 1 по 8 ноября.