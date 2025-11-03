Рыбакина обыграла Швентек в матче итогового турнира WTA

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Представительница Казахстана Елена Рыбакина обыграла польку Игу Швёнтек в матче группового этапа итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Встреча группы Серены Уильямс завершилась со счетом 3:6, 6:1, 6:0 в пользу Рыбакиной, которая занимает шестую строчку в рейтинге WTA. Швёнтек является второй ракеткой мира. Теннисистки провели на корте 1 час 37 минут.
Для Рыбакиной победа стала второй на итоговом турнире, в субботу она обыграла американку Аманду Анисимову (4). Представительница Казахстана лидирует в турнирной таблице группы Серены Уильямс, Швёнтек занимает второе место.
Итоговый турнир WTA с участием восьми теннисисток проходит с 1 по 8 ноября.