Гауфф одержала победу над Паолини на Итоговом турнире

Встреча длилась 1 час 20 минут. Гауфф ни разу не подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 7. На счету Паолини ни одного эйса, ни одной «двойной» и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.
Спортсменки провели по два матча на групповом этапе. На счету американки одна победа — ранее она уступила соотечественнице Джессике Пегуле. Итальянка в первой встрече проиграла белоруске Арине Соболенко.
