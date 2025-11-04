Россиянка Шнайдер назвала самого сексуального теннисиста планеты: «А че? В прайм-тайм — вообще зачет»

«А че? В лучшие годы — нормально. В прайм-тайм (Марат) — вообще зачет», — заявила Шнайдер в интервью ютуб-каналу First& Red.
В топ-3 Диана также включила казахстанца Александра Бублика и немца Александра Зверева.
21-летняя Диана Шнайдер занимает 21-е место в рейтинге WTA лучших теннисисток мира. На ее счету 5 трофеев на турнирах под эгидой WTA.
Узнать больше по теме
Биография Дианы Шнайдер: карьера и личная жизнь теннисистки
Российский теннис сегодня, к радости болельщиков, представлен громкими именами не только в мужской части соревнований. Вот уже несколько лет среди девушек с лучшей стороны себя показывают Мирра Андреева и Диана Шнайдер. И если о первой говорят слишком часто как о преемнице Марии Шараповой, то вторую, иногда, незаслуженно забывают. Мы исправим этот недочет и приоткроем завесу тайны над биографией одаренной спортсменки.Читать дальше