Россиянка Шнайдер назвала самого сексуального теннисиста планеты: «А че? В прайм-тайм — вообще зачет»

Российская теннисистка Диана Шнайдер назвала россиянина Марата Сафина самым сексуальным теннисистом планеты.

Источник: Getty Images

«А че? В лучшие годы — нормально. В прайм-тайм (Марат) — вообще зачет», — заявила Шнайдер в интервью ютуб-каналу First& Red.

В топ-3 Диана также включила казахстанца Александра Бублика и немца Александра Зверева.

21-летняя Диана Шнайдер занимает 21-е место в рейтинге WTA лучших теннисисток мира. На ее счету 5 трофеев на турнирах под эгидой WTA.

Узнать больше по теме
Биография Дианы Шнайдер: карьера и личная жизнь теннисистки
Российский теннис сегодня, к радости болельщиков, представлен громкими именами не только в мужской части соревнований. Вот уже несколько лет среди девушек с лучшей стороны себя показывают Мирра Андреева и Диана Шнайдер. И если о первой говорят слишком часто как о преемнице Марии Шараповой, то вторую, иногда, незаслуженно забывают. Мы исправим этот недочет и приоткроем завесу тайны над биографией одаренной спортсменки.
Читать дальше