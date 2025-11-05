Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Александрова проиграла Рыбакиной на итоговом турнире WTA

Вышедшая на замену Александрова уступила Рыбакиной на итоговом турнире WTA.

Источник: Reuters

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла представительнице Казахстана Елене Рыбакиной в третьем матче группового этапа итогового турнира Женской теннисной ассоциации, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Встреча группы Серены Уильямс завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу уроженки Москвы, которая является шестой ракеткой мира. Александрова (десятый номер рейтинга WTA) в среду заменила снявшуюся из-за вирусного заболевания американку Мэдисон Киз (7). Теннисистки провели на корте 1 час 13 минут.

Рыбакина выиграла все три матча и сыграет в полуфинале турнира. Александрова завершила участие в соревнованиях.

Итоговый турнир WTA с участием восьми теннисисток проходит с 1 по 8 ноября. Призовой фонд соревнований составляет 15,5 миллиона долларов.