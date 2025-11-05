Рыбакина оформила третью победу и стала лидером на Итоговом турнире WTA

Встреча прошла в равной борьбе, но Рыбакина продемонстрировала стабильность на подаче и вновь доказала, что находится в отличной форме. На счету Елены — восемь эйсов против шести у соперницы. При этом казахстанка допустила две двойные ошибки, тогда как Александрова — три.
Изначально Рыбакина должна была сыграть против седьмой ракетки мира американки Мэдисон Киз, однако та снялась с турнира из-за вирусного заболевания. Первая запасная участница, россиянка Мирра Андреева (№ 9), также отказалась выйти на корт по состоянию здоровья. В итоге заменить Киз вызвали вторую запасную — Екатерину Александрову.
Для Рыбакиной этот матч стал третьим подряд успехом на турнире. Ранее она разгромила Аманду Анисимову (№ 4) — 6:3, 6:1, а затем в трёхсетовой битве победила вторую ракетку мира Игe Свёнтек — 3:6, 6:1, 6:0.
Благодаря этим результатам Елена Рыбакина досрочно заняла первое место в группе Серены Уильямс и гарантировала себе выход в полуфинал Итогового турнира WTA.