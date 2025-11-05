Ричмонд
Соболенко подвела итоги сезона

Первая ракетка мира Арина Соболенко подвела итоги сезона.

Источник: Reuters

— Как оценишь прошедший сезон от 1 до 10?

— Безусловно, восемь. Потому что была пара финалов, которые хотелось выиграть.

— Самый сложный соперник, с которым довелось играть в этом сезоне?

— Наверное, Коко. Она серьезно заставляет работать за каждый мячик.

— Кто, на твой взгляд, спрогрессировал в этом сезоне и от кого стоит ждать прогресса в следующем?

— Я бы на самом деле нескольких игроков отметила. Например, Александрова вошла в топ-10, это хороший прогресс. Еще канадка Мбоко, которая выиграла турнир в Монреале в этом году. Но я жду выстрела от Мирры Андреевой на «Больших шлемах», — сказала Соболенко в интервью First & Red.

