Овечкин — лидер российского рейтинга Forbes по ценности личного бренда. Махачев — 2-й, Медведев — 5-й, Акинфеев — 11-й, Смолов — 12-й, Дзюба — 15-й, Петросян — 21-я, Малкин&

Forbes опубликовал рейтинг самых ценных персональных брендов российских спортсменов.

Источник: Спортс"

Оценивались только действующие атлеты (участвовали в соревнованиях за последние 12 месяцев), представляющие Россию или выступающие в нейтральном статусе. В лонглист вошли 311 спортсменов, представляющие 23 вида спорта.

Участников сравнивали по трем параметрам: популярность в СМИ (20%), популярность в соцмедиа (50%) и вовлеченность аудитории (30%). Данные были рассчитаны за период с 1 октября 2024 года по 1 октября 2025 года.

Топ-30 рейтинга выглядит следующим образом:

1 (2). Александр Овечкин — хоккей;

2 (4). Ислам Махачев — смешанные единоборства;

3 (-). Артур Бетербиев — бокс;

4 (-). Дмитрий Бивол — бокс;

5 (1). Даниил Медведев — теннис;

6 (-). Шарабутдин Магомедов — смешанные единоборства;

7 (7). Мирра Андреева — теннис;

8 (-). Магомед Анкалаев — смешанные единоборства;

9 (-). Макар Игнатов — фигурное катание;

10 (13). Петр Ян — смешанные единоборства;

11 (10). Игорь Акинфеев — футбол;

12 (-). Федор Смолов — футбол;

13 (6). Андрей Рублев — теннис;

14 (-). Данил Круговой — футбол;

15 (3). Артем Дзюба — футбол;

16 (-). Умар Нурмагомедов — смешанные единоборства;

17 (26). Карен Хачанов — теннис;

18 (12). Александр Большунов — лыжный спорт;

19 (19). Анна Калинская — теннис;

20 (29). Матвей Сафонов — футбол;

21 (20). Аделия Петросян — фигурное катание;

22 (23). Евгений Малкин — хоккей;

23 (-). Марк Кондратюк — фигурное катание;

24 (17). Илья (m0NESY) Осипов — киберспорт;

25 (11). Александр Соболев — футбол;

26 (-). Алексей Батраков — футбол;

27 (-). Петр Гуменник — фигурное катание;

28 (30). Диана Шнайдер — теннис;

29 (-). Ян Непомнящий — шахматы;

30 (18). Максим Глушенков — футбол.

Примечание: в скобках указано место в рейтинге прошлого года.

