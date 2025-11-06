Овечкин — лидер российского рейтинга Forbes по ценности личного бренда. Махачев — 2-й, Медведев — 5-й, Акинфеев — 11-й, Смолов — 12-й, Дзюба — 15-й, Петросян — 21-я, Малкин&

Оценивались только действующие атлеты (участвовали в соревнованиях за последние 12 месяцев), представляющие Россию или выступающие в нейтральном статусе. В лонглист вошли 311 спортсменов, представляющие 23 вида спорта.
Участников сравнивали по трем параметрам: популярность в СМИ (20%), популярность в соцмедиа (50%) и вовлеченность аудитории (30%). Данные были рассчитаны за период с 1 октября 2024 года по 1 октября 2025 года.
Топ-30 рейтинга выглядит следующим образом:
1 (2). Александр Овечкин — хоккей;
2 (4). Ислам Махачев — смешанные единоборства;
3 (-). Артур Бетербиев — бокс;
4 (-). Дмитрий Бивол — бокс;
5 (1). Даниил Медведев — теннис;
6 (-). Шарабутдин Магомедов — смешанные единоборства;
7 (7). Мирра Андреева — теннис;
8 (-). Магомед Анкалаев — смешанные единоборства;
9 (-). Макар Игнатов — фигурное катание;
10 (13). Петр Ян — смешанные единоборства;
11 (10). Игорь Акинфеев — футбол;
12 (-). Федор Смолов — футбол;
13 (6). Андрей Рублев — теннис;
14 (-). Данил Круговой — футбол;
15 (3). Артем Дзюба — футбол;
16 (-). Умар Нурмагомедов — смешанные единоборства;
17 (26). Карен Хачанов — теннис;
18 (12). Александр Большунов — лыжный спорт;
19 (19). Анна Калинская — теннис;
20 (29). Матвей Сафонов — футбол;
21 (20). Аделия Петросян — фигурное катание;
22 (23). Евгений Малкин — хоккей;
23 (-). Марк Кондратюк — фигурное катание;
24 (17). Илья (m0NESY) Осипов — киберспорт;
25 (11). Александр Соболев — футбол;
26 (-). Алексей Батраков — футбол;
27 (-). Петр Гуменник — фигурное катание;
28 (30). Диана Шнайдер — теннис;
29 (-). Ян Непомнящий — шахматы;
30 (18). Максим Глушенков — футбол.
Примечание: в скобках указано место в рейтинге прошлого года.