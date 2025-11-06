Ричмонд
Определилась соперница Рыбакиной в полуфинале WTA Finals

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, занимающая шестое место в мировом рейтинге, узнала свою соперницу по полуфиналу Итогового турнира WTA в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передают Vesti.kz.

Источник: Турар Казангапов, Vesti.kz

На этой стадии она встретится с американкой Джессикой Пегулой (№ 5 мирового рейтинга). В другом полуфинале сыграют белоруска Арина Соболенко (№ 1) и американка Аманда Анисимова (№ 4).

Напомним, что Рыбакина уверенно выиграла свою группу, одержав три победы. Со второго места из её квартета вышла Аманда Анисимова, оставившая за бортом турнира польку Игу Швёнтек (№ 2).

Итоговый турнир WTA — одно из самых престижных соревнований сезона, в котором участвуют лучшие теннисистки мира. В 2025 году проходит 54-й розыгрыш в одиночном разряде и 49-й — в парном.

