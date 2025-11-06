Определилась соперница Рыбакиной в полуфинале WTA Finals

На этой стадии она встретится с американкой Джессикой Пегулой (№ 5 мирового рейтинга). В другом полуфинале сыграют белоруска Арина Соболенко (№ 1) и американка Аманда Анисимова (№ 4).
Напомним, что Рыбакина уверенно выиграла свою группу, одержав три победы. Со второго места из её квартета вышла Аманда Анисимова, оставившая за бортом турнира польку Игу Швёнтек (№ 2).
Итоговый турнир WTA — одно из самых престижных соревнований сезона, в котором участвуют лучшие теннисистки мира. В 2025 году проходит 54-й розыгрыш в одиночном разряде и 49-й — в парном.
Узнать больше по теме
Биография Джессики Пегулы: карьера и личная жизнь теннисистки
Теннис — это всегда что-то на богатом. Но применительно к героине нашей статьи такой тезис подходит гораздо лучше, чем к другим представителям этого спорта. Джессика Пегула могла не стремиться к высоким результатам и тратить миллионы своего отца. Вместо этого, она вошла в элиту спорта и блистала на многих крупных турнирах. Биография спортсменки — красивая и поучительная история для тех, у кого все и так есть с рождения.Читать дальше