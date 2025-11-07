Рыбакина сотворила камбэк и впервые в карьере вышла в финал WTA Finals

В полуфинале она одержала волевую победу над американкой Джессикой Пегулой (№ 5) в трёх сетах — 4:6, 6:4, 6:3.
Встреча длилась 2 часа 7 минут. Казахстанка сделала 15 эйсов и совершила 5 двойных ошибок, тогда как американка выполнила 1 подачу навылет при 1 двойной ошибке.
Таким образом, первая ракетка Казахстана впервые в карьере сыграет в решающем матче WTA Finals, где её соперницей станет победительница другой полуфинальной битвы между белоруской Ариной Соболенко (№ 1) и американкой Амандой Анисимовой (№ 4).
До Рыбакиной ни одна теннисистка и ни один теннисист из Казахстана не выходили в финал Итогового турнира.
Итоговый турнир WTA — одно из самых престижных событий сезона, собирающее сильнейших теннисисток мира. В 2025 году проходит 54-й розыгрыш в одиночном разряде и 49-й — в парном.