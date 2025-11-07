Рыбакина раскрыла секрет победы над Пегулой и призналась в проблеме

«Подача помогла мне в нужные моменты. Я старалась сохранять концентрацию на каждом розыгрыше. Были очень сложные розыгрыши. Я действительно счастлива, что в итоге смогла выжать из себя немного больше и выиграть», — цитирует её The Tennis Letter.
При этом первая ракетка Казахстанка отметила, что испытывает дискомфорт из-за травмы плеча:
«Я стараюсь изо всех сил… Остался один матч. Постараюсь сделать всё возможное, чтобы восстановиться. Мы не хотим усугублять ситуацию перед межсезоньем. Пока что мне удаётся. Надеюсь, завтра не будет хуже».
Рыбакина стала первой теннисисткой из Казахстана, которая пробилась в финал Итогового турнира WTA. В решающем поединке она встретится с победительницей другого полуфинального матча между белоруской Ариной Соболенко (№ 1) и американкой Амандой Анисимовой (№ 4).
Итоговый турнир WTA считается одним из самых престижных событий сезона и собирает сильнейших теннисисток мира. В 2025 году проходит 54-й розыгрыш в одиночном разряде и 49-й — в парном.