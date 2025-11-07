Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рыбакина раскрыла секрет победы над Пегулой и призналась в проблеме

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (№ 6) после победы над американкой Джессикой Пегулой (№ 5) в полуфинале Итогового турнира WTA в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) рассказала о ключевых моментах матча и состоянии здоровья, передают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

«Подача помогла мне в нужные моменты. Я старалась сохранять концентрацию на каждом розыгрыше. Были очень сложные розыгрыши. Я действительно счастлива, что в итоге смогла выжать из себя немного больше и выиграть», — цитирует её The Tennis Letter.

При этом первая ракетка Казахстанка отметила, что испытывает дискомфорт из-за травмы плеча:

«Я стараюсь изо всех сил… Остался один матч. Постараюсь сделать всё возможное, чтобы восстановиться. Мы не хотим усугублять ситуацию перед межсезоньем. Пока что мне удаётся. Надеюсь, завтра не будет хуже».

Рыбакина стала первой теннисисткой из Казахстана, которая пробилась в финал Итогового турнира WTA. В решающем поединке она встретится с победительницей другого полуфинального матча между белоруской Ариной Соболенко (№ 1) и американкой Амандой Анисимовой (№ 4).

Итоговый турнир WTA считается одним из самых престижных событий сезона и собирает сильнейших теннисисток мира. В 2025 году проходит 54-й розыгрыш в одиночном разряде и 49-й — в парном.

Узнать больше по теме
Биография Джессики Пегулы: карьера и личная жизнь теннисистки
Теннис — это всегда что-то на богатом. Но применительно к героине нашей статьи такой тезис подходит гораздо лучше, чем к другим представителям этого спорта. Джессика Пегула могла не стремиться к высоким результатам и тратить миллионы своего отца. Вместо этого, она вошла в элиту спорта и блистала на многих крупных турнирах. Биография спортсменки — красивая и поучительная история для тех, у кого все и так есть с рождения.
Читать дальше