Россиянка вышла в финал итогового турнира WTA в паре

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс обыграли чешку Катерину Синякову и американку Тейлор Таунсенд в полуфинале парного разряда итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Эр-Рияде, призовой фонд которого составляет 15,5 миллиона долларов.
Встреча завершилась победой Кудерметовой и Мертенс со счетом 4:6, 7:6 (8:6), 10:6. Теннисистки провели на корте 1 час 52 минуты.
Синякова и Таунсенд являются прошлогодними финалистами итогового турнира, тогда дуэт уступил в решающем матче канадке Габриэле Дабровски и представительнице Новой Зеландии Эрин Рутлифф. Кроме того, Синякова в паре с соотечественницей Барборой Крейчиковой играла в финале соревнований 2022 года, где чешки проиграли Кудерметовой и Мертенс, для которых грядущий финал станет вторым в карьере в рамках итогового турнира.
В решающем матче Кудерметова и Мертенс сыграют с представительницей Венгрии Тимеей Бабош и бразильянкой Луизой Стефани. Встреча состоится 8 ноября.