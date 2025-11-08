Россиянка вышла в финал итогового турнира WTA в паре

Синякова и Таунсенд являются прошлогодними финалистами итогового турнира, тогда дуэт уступил в решающем матче канадке Габриэле Дабровски и представительнице Новой Зеландии Эрин Рутлифф. Кроме того, Синякова в паре с соотечественницей Барборой Крейчиковой играла в финале соревнований 2022 года, где чешки проиграли Кудерметовой и Мертенс, для которых грядущий финал станет вторым в карьере в рамках итогового турнира.