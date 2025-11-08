В Перу прошел один из самых долгих матчей в истории — трехсетовая встреча длилась 4 часа и 24 минуты

На четвертьфинальной стадии турнира встретились Хуан-Баутиста Торрес (381-я ракетка мира) из Аргентины и Томас Барриос из Чили (№ 122 в рейтинге АТР).
Их матч продолжался 4 часа и 24 минуты, завершившись победой Барриоса со счетом 7:6 (7−2), 6:7 (8−6), 7:6 (12−10). Это новый рекорд для «Челленджеров», предыдущий рекорд держался с 2023 года и составлял 4 часа и 21 минуту.
Матч Торреса и Барриоса стал вторым самым продолжительным в истории мужским матчем из трех сетов. В современной истории на уровне АТР-тура рекорд для трехсетовой встречи принадлежит Роджеру Федереру и Хуану Мартину Дель Потро, которые определяли победителя полуфинала Олимпиады-2012 на протяжении 4 часов и 26 минут.