В Перу прошел один из самых долгих матчей в истории — трехсетовая встреча длилась 4 часа и 24 минуты

Матч Торреса и Барриоса стал вторым самым продолжительным в истории мужским матчем из трех сетов. В современной истории на уровне АТР-тура рекорд для трехсетовой встречи принадлежит Роджеру Федереру и Хуану Мартину Дель Потро, которые определяли победителя полуфинала Олимпиады-2012 на протяжении 4 часов и 26 минут.