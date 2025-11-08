Ричмонд
Российская теннисистка выиграла Итоговый турнир WTA

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс стали победительницами Итогового турнира WTA в Эр-Рияде в парном разряде.

Источник: Getty Images

В финале они обыграли венгерку Тимею Бабош и бразильянку Луизу Стефани со счетом 7:6 (7:4), 6:1.

В нынешнем сезоне Кудерметова и Мертенс вместе выиграли Уимблдон, дошли до двух финалов на турнирах WTA 1000 и полуфинала US Open. В 2022 году они уже выигрывали Итоговый турнир в парном разряде.

Мертенс занимает седьмое место в парном рейтинге WTA, Кудерметова — десятое. Бельгийка выиграла свой 23-й титул в парах, россиянка — десятый.

В Эр-Рияде также выступала российская пара Мирра Андреева / Диана Шнайдер, но проиграла все три матча на групповом этапе.

Итоговый турнир WTA, куда квалифицировались восемь лучших теннисисток и пар сезона, завершится позднее 8 ноября. В финале в одиночном разряде сыграют белоруска Арина Соболенко и Елена Рыбакина из Казахстана. Призовой фонд соревнований составляет более $15 млн.

