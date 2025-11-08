Рыбакина обыграла Соболенко в финале Итогового турнира WTA

В финале Рыбакина обыграла белоруску Арину Соболенко, которая занимает первое место в мировом рейтинге, со счетом 6:3, 7:6 (7:0).
26-летняя Рыбакина третий раз выступала на Итоговом турнире, ранее она не выходила из группы. Лучший результат 27-летней Соболенко — финал в 2022 году.
На счету уроженки Москвы Рыбакиной, которая с 2018 года выступает за Казахстан, одиннадцать титулов WTA в одиночном разряде. В 2022 году теннисистка стала победительницей Уимблдона.
Рыбакина на турнире в Эр-Рияде не проиграла ни одного матча и заработала $5,235 млн призовых.
Ранее Итоговый турнир WTA в парном разряде выиграли россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс.