Рыбакина сотворила сенсацию и выиграла Итоговый турнир WTA

В первом сете казахстанка не оставила шансов фаворитке, обыграв её 6:3. Во втором отрезке белоруска вела с заметным преимуществом, однако Рыбакина смогла сравнять счёт и одержать победу в тай-брейке 6:7. Таким образом, казахстанка впервые в карьере выигрывает Итоговый турнир WTA.
На групповом этапе Елена Рыбакина уверенно разобралась с Амандой Анисимовой (№ 4), победив со счётом 6:3, 6:1. В следующем матче казахстанская теннисистка показала характер, обыграв вторую ракетку мира Игe Свёнтек в упорной трёхсетовой встрече — 3:6, 6:1, 6:0.
Завершила групповой этап Рыбакина ещё одной убедительной победой — над Екатериной Александровой (№ 10) со счётом 6:4, 6:4. В полуфинале Елена вновь проявила волю к победе, взяв верх над американкой Джессикой Пегулой (№ 5) — 4:6, 6:4, 6:3.