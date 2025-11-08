Ричмонд
Рыбакина сотворила сенсацию и выиграла Итоговый турнир WTA

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (№ 6 WTA) провела матч против первой ракетки мира Арины Соболенко из Беларуси в рамках финала Итогового турнира WTA, который состоялся в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передают Vesti.kz.

Источник: Турар Казангапов, Vesti.kz

В первом сете казахстанка не оставила шансов фаворитке, обыграв её 6:3. Во втором отрезке белоруска вела с заметным преимуществом, однако Рыбакина смогла сравнять счёт и одержать победу в тай-брейке 6:7. Таким образом, казахстанка впервые в карьере выигрывает Итоговый турнир WTA.

На групповом этапе Елена Рыбакина уверенно разобралась с Амандой Анисимовой (№ 4), победив со счётом 6:3, 6:1. В следующем матче казахстанская теннисистка показала характер, обыграв вторую ракетку мира Игe Свёнтек в упорной трёхсетовой встрече — 3:6, 6:1, 6:0.

Завершила групповой этап Рыбакина ещё одной убедительной победой — над Екатериной Александровой (№ 10) со счётом 6:4, 6:4. В полуфинале Елена вновь проявила волю к победе, взяв верх над американкой Джессикой Пегулой (№ 5) — 4:6, 6:4, 6:3.

