Рыбакина удивила заявлением после победы на Итоговом турнире WTA

«Большое спасибо всем. Это была действительно потрясающая неделя. Я особенно не ожидала никаких результатов и тем более пройти так далеко. Это невероятно. Также я хотела бы поздравить и Арину — быть первой ракеткой мира два года подряд — это невероятное достижение. Поздравляю тебя и твою команду. Сегодня была тяжелая битва, но это теннис. Надеюсь, нам еще предстоит много финалов на больших турнирах», — сказала Рыбакина после матча на корте.