Рыбакина удивила заявлением после победы на Итоговом турнире WTA

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина высказалась о победе на Итоговом турнире WTA, который прошёл в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передают Vesti.kz.

Источник: AP 2024

Напомним, в финале ей противостояла лидер мирового рейтинга Арина Соболенко из Белоруси, которую казахстанка обыграла в двух сетах со счётом 6:3, 6:7 (7:0).

«Большое спасибо всем. Это была действительно потрясающая неделя. Я особенно не ожидала никаких результатов и тем более пройти так далеко. Это невероятно. Также я хотела бы поздравить и Арину — быть первой ракеткой мира два года подряд — это невероятное достижение. Поздравляю тебя и твою команду. Сегодня была тяжелая битва, но это теннис. Надеюсь, нам еще предстоит много финалов на больших турнирах», — сказала Рыбакина после матча на корте.

Победа на Итоговом турнире стала для Елены Рыбакиной вторым по значимости титулом в её карьере после триумфа на Уимблдоне в 2022 году. В ходе турнира казахстанская теннисистка преодолела ряд сильнейших соперниц мирового рейтинга, включая американку Аманду Анисимову (№ 4), польку Игу Швёнтек (№ 2), россиянку Екатерину Александрову (№ 10) и ещё одну американку, пятую ракетку мира Джессику Пегулу.

За этот успех Рыбакина заработала 1500 рейтинговых очков — рекордный показатель для себя — и поднялась в мировом рейтинге. Кроме того, спортсменка получила исторически рекордный призовой гонорар.

