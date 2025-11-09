Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Токаев наградил Рыбакину орденом за победу на итоговом турнире WTA

АСТАНА, 8 ноя — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил теннисистку Елену Рыбакину с блестящей победой на итоговом турнире WTA в Эр-Рияде и подписал указ о награждении спортсменки орденом, сообщает в субботу пресс-служба казахстанского лидера.

Источник: Reuters

«Вы показали мастерство высочайшего класса и несгибаемую волю к победе на престижном турнире, который, по сути, подводит итоги теннисного года… По случаю этого спортивного триумфа и в знак признательности за весомый вклад в развитие тенниса и его популяризацию в нашей стране мною подписан указ о награждении вас орденом “Барыс” III степени», — говорится в опубликованном пресс-службой тексте поздравления президента Казахстана.

Уроженка Москвы Рыбакина представляла Казахстан на итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA). Она выиграла все пять матчей турнира, победив в финале первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко со счетом 6:3, 7:6 (7:0). Турнир проходил с 1 по 8 ноября. Предыдущей победительницей соревнований была американка Кори Гауфф.

Узнать больше по теме
Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
Читать дальше