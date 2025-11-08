Ричмонд
Токаев наградил Рыбакину орденом за победу на итоговом турнире

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Елену Рыбакину с победой на итоговом турнире WTA в Эр-Рияде.

«Вы показали мастерство высочайшего класса и несгибаемую волю к победе на престижном турнире, который, по сути, подводит итоги теннисного года… По случаю этого спортивного триумфа и в знак признательности за весомый вклад в развитие тенниса и его популяризацию в нашей стране мною подписан указ о награждении вас орденом “Барыс” III степени», — сказано в тексте поздравления президента Казахстана.

В финале Рыбакина обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко — 6:3, 7:6 (0).

Елена Рыбакина вернулась в элиту. Официально.

