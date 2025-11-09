Рыбакина о финале итогового турнира: «В каких-то моментах мне повезло чуть больше, но это теннис»

"Хочу поздравить Арину с тем, что она второй год подряд завершает сезон первой ракеткой мира. Это невероятное достижение, просто потрясающее. Поздравляю тебя и всю твою команду.
Сегодня была настоящая битва. В каких-то моментах мне повезло чуть больше, но это теннис. Надеюсь, мы еще не раз сыграем в финалах и на больших турнирах вместе", — сказала Рыбакина на церемонии награждения.
Елена Рыбакина вернулась в элиту. Официально.
