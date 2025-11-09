Ричмонд
Рыбакина о финале итогового турнира: «В каких-то моментах мне повезло чуть больше, но это теннис»

Шестая ракетка мира Елена Рыбакина выступила с чемпионской речью на итоговом турнире. В финале она обыграла Арину Соболенко 6:3, 7:6 (0).

Источник: Спортс"

"Хочу поздравить Арину с тем, что она второй год подряд завершает сезон первой ракеткой мира. Это невероятное достижение, просто потрясающее. Поздравляю тебя и всю твою команду.

Сегодня была настоящая битва. В каких-то моментах мне повезло чуть больше, но это теннис. Надеюсь, мы еще не раз сыграем в финалах и на больших турнирах вместе", — сказала Рыбакина на церемонии награждения.

Елена Рыбакина вернулась в элиту. Официально.

