Рыбакина обошла Соболенко и установила рекорд сезона

Казахстанка Елена Рыбакина завершила сезон-2025 с выдающимся достижением — она стала теннисисткой с самой длинной победной серией над соперницами из топ-10 мирового рейтинга, передают Vesti.kz.

Источник: Reuters

По данным The Tennis Letter, Рыбакина одержала семь подряд побед над представительницами элиты женского тенниса — с турнира в Нинбо до Итогового турнира WTA в Эр-Рияде.

Ближайшая преследовательница, белоруска Арина Соболенко, остановилась на шести победах подряд, показанных в период с Индиан-Уэллс до Мадрида.

Напомним, что Рыбакина обыграла Соболенко в решающем матче турнира в Саудовской Аравии.

Казахстанка вошла в историю, став первой теннисисткой из азиатской страны, которой удалось выиграть Итоговый турнир WTA. Ранее представительницы Азии — китаянки Ли На (2013) и Чжэн Циньвэнь (2024) — лишь доходили до финала этих престижных соревнований.

После триумфа в Эр-Рияде на счету Елены стало 11 титулов WTA, включая два трофея категории WTA 1000 и победу на Уимблдоне. Она также стала первой теннисисткой из Казахстана, добившейся столь значимого успеха в одиночном разряде.

