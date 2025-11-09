Рыбакина обошла Соболенко и установила рекорд сезона

По данным The Tennis Letter, Рыбакина одержала семь подряд побед над представительницами элиты женского тенниса — с турнира в Нинбо до Итогового турнира WTA в Эр-Рияде.
Ближайшая преследовательница, белоруска Арина Соболенко, остановилась на шести победах подряд, показанных в период с Индиан-Уэллс до Мадрида.
Напомним, что Рыбакина обыграла Соболенко в решающем матче турнира в Саудовской Аравии.
Казахстанка вошла в историю, став первой теннисисткой из азиатской страны, которой удалось выиграть Итоговый турнир WTA. Ранее представительницы Азии — китаянки Ли На (2013) и Чжэн Циньвэнь (2024) — лишь доходили до финала этих престижных соревнований.
После триумфа в Эр-Рияде на счету Елены стало 11 титулов WTA, включая два трофея категории WTA 1000 и победу на Уимблдоне. Она также стала первой теннисисткой из Казахстана, добившейся столь значимого успеха в одиночном разряде.