Рыбакина не стала раскрывать причину отказа от фото с главой WTA

Летом 2024 года Рыбакина объявила о прекращении сотрудничества с Вуковым и оставалась без наставника до старта Итогового турнира WTA, на котором ее тренером стал хорват Горан Иванишевич. В январе 2025 года теннисистка приняла решение вернуть Вукова в свою команду, а позднее стало известно, что он был отстранен от работы WTA. По информации портала The Athletic, хорват совершал «ментальное насилие» над Рыбакиной, оскорблял ее и преследовал после окончания сотрудничества. Источники портала сообщали, что методы Вукова привели к проблемам со здоровьем у теннисистки. В августе 2025 года WTA позволила специалисту вновь вернуться к профессиональной тренерской деятельности.