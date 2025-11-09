Ричмонд
Рыбакина не стала раскрывать причину отказа от фото с главой WTA

Теннисистка не стала фотографироваться с Поршей Арчер после победы на Итоговом турнире WTA.

Источник: КТФ

ТАСС, 9 ноября. Представительница Казахстана Елена Рыбакина не стала называть причину отказа от совместной фотографии с генеральным директором Женской теннисной ассоциации (WTA) американкой Поршей Арчер. Комментарий спортсменки приводит телеканал France24.

8 ноября Рыбакина впервые выиграла Итоговый турнир WTA. На церемонии награждения она отказалась сфотографироваться вместе с Арчер, сделав при этом фотографию с соперницей по титульной встрече Ариной Соболенко из Белоруссии.

«Я думаю, мы все делаем свою работу, и у нас была возможность поговорить (о ситуации с отстранением тренера теннисистки Стефано Вукова — прим. ТАСС), но в итоге этого так и не произошло, — сказала Рыбакина. — Мы все делаем свою работу, и я думаю, что так будет и дальше».

Теннисистка добавила, что хотела бы оставить при себе причину отказа от фото между ней и Арчер.

Летом 2024 года Рыбакина объявила о прекращении сотрудничества с Вуковым и оставалась без наставника до старта Итогового турнира WTA, на котором ее тренером стал хорват Горан Иванишевич. В январе 2025 года теннисистка приняла решение вернуть Вукова в свою команду, а позднее стало известно, что он был отстранен от работы WTA. По информации портала The Athletic, хорват совершал «ментальное насилие» над Рыбакиной, оскорблял ее и преследовал после окончания сотрудничества. Источники портала сообщали, что методы Вукова привели к проблемам со здоровьем у теннисистки. В августе 2025 года WTA позволила специалисту вновь вернуться к профессиональной тренерской деятельности.

Рыбакиной 26 лет, она располагается на шестой позиции в мировом рейтинге. Теннисистка выиграла 11 титулов WTA в одиночном разряде. В 2022 году Рыбакина стала победительницей Уимблдона. До июня 2018 года теннисистка представляла Россию, она является уроженкой Москвы.

