Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алькарас победил де Минаура на старте Итогового турнира

В стартовом матче Итогового турнира ATP испанец Карлос Алькарас обыграл австралийца Алекса де Минаура.

Источник: Getty Images

Встреча, которая продлилась 1 час 42 минуты, завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:2 в пользу второй ракетки мира.

Позднее сегодня на Итоговом турнире встретятся немец Александр Зверев и американец Бен Шелтон.

Итоговый теннисный ATP Finals в 2025 году проходит в итальянском Турине с 9 по 16 ноября.

Узнать больше по теме
Биография Карлоса Алькараса: карьера и личная жизнь теннисиста
В мировом теннисе долгое время доминировали Джокович, Надаль и Федеррер. После того, как «Биг 3» стали поочередно уходить со сцены, им на смену пришли новые герои. Следующий элитный костяк принято называть «Биг 2». Одним его представителей является испанец Карлос Алькарас.
Читать дальше