Алькарас победил де Минаура на старте Итогового турнира

Встреча, которая продлилась 1 час 42 минуты, завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:2 в пользу второй ракетки мира.
Позднее сегодня на Итоговом турнире встретятся немец Александр Зверев и американец Бен Шелтон.
Итоговый теннисный ATP Finals в 2025 году проходит в итальянском Турине с 9 по 16 ноября.
