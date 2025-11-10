Рыбакина отказалась от фото с главой WTA. Во Франции отреагировали

В решающем матче Рыбакина обыграла первую ракетку мира из Беларуси Арину Соболенко и впервые в карьере стала победительницей WTA Finals.
«Ох, становится жарко. Рыбакина отказалась фотографироваться с главой WTA, которая, между прочим, только что вручила ей чек на 5 235 000 долларов. Бизнес не может быть легким, Елена», — написал Майлин в соцсетях.
Ранее хорватский тренер Рыбакиной Стефано Вуков был дисквалифицирован и лишён права работать в теннисе на неопределённый срок из-за возможного нарушения кодекса поведения. После снятия запрета он вновь приступил к работе с казахстанской теннисисткой.
Рыбакина вошла в историю как первая теннисистка из азиатской страны, выигравшая Итоговый турнир WTA. До неё представительницы Азии, такие как китаянки Ли На (2013) и Чжэн Циньвэнь (2024), достигали лишь финала этих престижных соревнований.