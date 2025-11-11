Ричмонд
Олимпийская чемпионка восхитилась игрой Рыбакиной на Итоговом турнире WTA

Олимпийская чемпионка Пекина-2008 Елена Дементьева высоко оценила выступление первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной на Итоговом чемпионате WTA, назвав её игру по-настоящему выдающейся, сообщают Vesti.kz.

Источник: РИА "Новости"

Рыбакина завоевала трофей, обыграв в финале белоруску Арину Соболенко и оформив один из самых ярких успехов в своей карьере.

«Ладно, как бы подача Рыбакиной — мы уже привыкли, что она хорошо подаёт, нас этим не удивишь. Но как она в общем играла, насколько она была точна, стабильна с задней линии; насколько у неё были хлёсткие, острые приёмы. Как она обводила косыми короткими, когда против неё выходили на сетку. Вообще, вся игра в целом была, на мой взгляд, просто выдающейся. Вот это тот случай, когда сложилось всё. И именно на итоговой неделе, на Итоговом чемпионате, это большая редкость», — сказала Дементьева в видео на YouTube-канале First&Red.

Казахстанка вошла в историю, став первой теннисисткой из азиатской страны, которой удалось выиграть Итоговый турнир WTA. Ранее представительницы Азии — китаянки Ли На (2013) и Чжэн Циньвэнь (2024) — лишь доходили до финала этих престижных соревнований.

После триумфа в Эр-Рияде на счету Елены стало 11 титулов WTA, включая два трофея категории WTA 1000 и победу на Уимблдоне. Она также стала первой теннисисткой из Казахстана, добившейся столь значимого успеха в одиночном разряде.

