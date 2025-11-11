Олимпийская чемпионка восхитилась игрой Рыбакиной на Итоговом турнире WTA

«Ладно, как бы подача Рыбакиной — мы уже привыкли, что она хорошо подаёт, нас этим не удивишь. Но как она в общем играла, насколько она была точна, стабильна с задней линии; насколько у неё были хлёсткие, острые приёмы. Как она обводила косыми короткими, когда против неё выходили на сетку. Вообще, вся игра в целом была, на мой взгляд, просто выдающейся. Вот это тот случай, когда сложилось всё. И именно на итоговой неделе, на Итоговом чемпионате, это большая редкость», — сказала Дементьева в видео на YouTube-канале First&Red.