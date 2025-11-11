«Парочку шотов текилы, и отстаньте от меня все». Соболенко рассказала, как переживает поражения

«Если я держу все в себе — злость, недовольство собой, ситуацией — становится только хуже. Я теряю себя, и точки возврата нет. Поэтому мне проще всё выбросить, — отметила спортсменка в интервью известному ведущему. — Скорее всего это летит в сторону команды, но после этого я обнуляюсь и готова работать заново. В случае поражений я уезжаю как можно быстрее с места проигрыша и не включаю телевизор, не смотрю теннис и ухожу на шоппинг. Просто хочется парочку шотов текилы, водичку, красивый вид и отстаньте от меня все».