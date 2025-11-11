Джокович о деле Синнера: «Неправильно, что других в похожих ситуациях дисквалифицируют на годы, а ему дали три месяца»

Я хочу ему верить. Судя по нашим взаимоотношениям, я думаю, что он не делал ничего специально. Но, конечно, он несет ответственность. Такие правила: когда что-то подобное происходит, ответственность всегда на игроке. И когда ты видишь, что других за очень похожие вещи или даже те же самые дисквалифицируют на годы, а ему дали условные три месяца или сколько там было, — это неправильно.