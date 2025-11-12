Ричмонд
Матч Де Минаура и Музетти был прерван, потому что зрителю на трибунах стало плохо

Матч Алекса де Минаура и Лоренцо Музетти на итоговом турнире прервали из-за недомогания болельщика.

Источник: Спортс"

Это произошло при счете 5:7, 6:3, 2:1 40:40 на подаче австралийца. Игроки ждали несколько минут, пока зрителю оказывали помощь прямо на трибунах.

Напомним, вчера два пожилых болельщика умерли на итоговом.