Джокович в ответ на вопрос, позволил бы он сыну выиграть в их матче: «Конечно нет. Я бы надрал ему…»

— Моему сыну только исполняется 11 лет. И, кажется, он делает выбор в пользу того, чтобы играть в теннис.
— Что ты чувствуешь по этому поводу?
— Я очень рад и в то же время напуган (смеется).
— У него есть талант?
— Думаю, у него есть немного хороших генов (улыбается). Не знаю, кто его отец, но…
— Надеюсь, мы знаем, Новак (смеется).
— Нет, нет. Он хорош. Но я хочу быть его отцом, а не тренером.
— Но ты будешь не против, если он выберет профессиональную карьеру?
— Не буду. Я стараюсь медленно его знакомить с миром тенниса, миром спорта, со всеми этими вещами. Я не могу сбросить на него все сразу. Я выбираю правильные моменты.
Если он выберет этот путь, то я на миллион процентов его поддержу. И я буду поддерживать каждый его шаг в любом виде. У него, как и у сына Роналду, будет огромная гора, на которую нужно взобраться — по большей части из-за других людей. Но если это его путь, то вперед.
Постой, кажется, Криштиану говорил, что он хотел бы сыграть с сыном официальный матч?
— Я не задавал именно этот вопрос, но он сказал, что его сын очень талантлив. Он играет в сборной Португалии на хорошем уровне.
— А сколько лет его сыну? 16?
— Да, 15−16 лет (15 лет — Спортс«“).
— Это вполне реально. Если Криштиану будет продолжать играть, а он, кажется, будет, то они смогут сыграть вместе. Например, Леброн Джеймс это сделал.
— Если бы ты однажды провел с сыном официальный матч…
— Это моя мечта. Сыграть с ним пару.
— Ты бы позволил ему победить?
— Сыграть против него?
— Да.
— О нет, я не хочу. Я бы такого не хотел.
— Ты бы не позволил ему тебя обыграть?
— Конечно я бы не позволил. Я бы надрал ему… (смеется), — рассказал Джокович в интервью Пирсу Моргану.