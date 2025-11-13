Синнер после победы над Зверевым на итоговом: «Очень упорный матч, Саша сегодня отлично играл»

— Это был очень упорный матч. Я чувствовал, что очень хорошо подавал в важные моменты. Я старался показывать наилучший теннис, когда это было нужно. К счастью, сегодня все сложилось в мою пользу.
Мы оба немного поменяли тактику — старались бить довольно быстро и плоско. Я очень рад тому, как принимал подачу. Это очень сложно в той группе, в которой я нахожусь — у Саши, у Бена [Шелтона] очень сложно принимать подачу. Но я очень рад. Посмотрим, что будет в следующем туре.
— У вас 28 побед подряд на крытом харде. Вы больше запоминаете победы или поражения?
— Я помню и то, и то. Конечно, после поражений ты учишься большему, потому что после ты будешь осторожнее. У тебя есть больше времени, чтобы подумать, что ты бы мог сделать иначе.
Конечно, я помню и хорошие моменты. Мне кажется, все дело в балансе — в том, чтобы понимать, что я делаю хорошо, а над чем мне все еще надо поработать. Вот и все.
Судя по сегодняшнему матчу, нужно играть на все 100% — все может очень быстро поменяться. Саша сегодня отлично играл. Я очень рад тому, как справился, матч был очень упорным. Так что я рад — и победе, и тому, что вышел в полуфинал, — сказал Синнер в интервью на корте.