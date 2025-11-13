Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синнер после победы над Зверевым на итоговом: «Очень упорный матч, Саша сегодня отлично играл»

Янник Синнер поделился мыслями после победы над Александром Зверевым на итоговом турнире (6:4, 6:3).

Источник: Спортс"

— Это был очень упорный матч. Я чувствовал, что очень хорошо подавал в важные моменты. Я старался показывать наилучший теннис, когда это было нужно. К счастью, сегодня все сложилось в мою пользу.

Мы оба немного поменяли тактику — старались бить довольно быстро и плоско. Я очень рад тому, как принимал подачу. Это очень сложно в той группе, в которой я нахожусь — у Саши, у Бена [Шелтона] очень сложно принимать подачу. Но я очень рад. Посмотрим, что будет в следующем туре.

— У вас 28 побед подряд на крытом харде. Вы больше запоминаете победы или поражения?

— Я помню и то, и то. Конечно, после поражений ты учишься большему, потому что после ты будешь осторожнее. У тебя есть больше времени, чтобы подумать, что ты бы мог сделать иначе.

Конечно, я помню и хорошие моменты. Мне кажется, все дело в балансе — в том, чтобы понимать, что я делаю хорошо, а над чем мне все еще надо поработать. Вот и все.

Судя по сегодняшнему матчу, нужно играть на все 100% — все может очень быстро поменяться. Саша сегодня отлично играл. Я очень рад тому, как справился, матч был очень упорным. Так что я рад — и победе, и тому, что вышел в полуфинал, — сказал Синнер в интервью на корте.

Узнать больше по теме
Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.
Читать дальше