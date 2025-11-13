Зверев проиграл пять последних матчей против Синнера

Узнать больше по теме

Биография Александра Зверева: карьера и личная жизнь теннисиста

Александр Зверев — нечужой спортсмен для России. Теннисист мог зарабатывать трофеи и рейтинговые очки под флагом нашей страны, но выбрал не менее родную для себя Германию. Спортсмен удерживается в элите уже практически 10 лет и сейчас регулярно составляет конкуренцию Синнеру с Алькарасом. Биография русского немца — в нашем материале.