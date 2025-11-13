Зверев о поражении от Синнера: «Счет 6:4, 6:3 говорит об одностороннем матче, но по ощущениям он был ближе, чем кажется»

— Думаю, главным фактором сегодня стала его подача на брейк-пойнтах. У меня было больше возможностей сделать брейк, чем у него, и с задней линии я чувствовал себя даже лучше, чем в Вене. Но у него было всего два брейк-пойнта (на самом деле четыре — Спортс«“) — и он реализовал оба. У меня было гораздо больше — и ни одного не использовал.
Счет 6:4, 6:3 говорит об одностороннем матче, но по ощущениям он был ближе, чем кажется. Мы оба показывали высокий уровень, особенно в затяжных розыгрышах.
Иногда все решает просто день — сегодня у него был именно такой. Когда Янник так подает, это бонус к его главным сильным сторонам — движению, мощным форхенду и бэкхенду. На всех семи брейк-пойнтах он попал первым мячом, я даже не успевал ввязаться в розыгрыш. Один раз вернул — и он тут же выиграл очко за счет форхенда. В такой ситуации тяжело что-то изменить.
Очевидно, подача — это то, что он сильно улучшил. В целом матч был качественным и, на мой взгляд, равным, просто счет этого не отражает.
— Если описать матч одним словом?
— Надеюсь, мы еще встретимся — все просто.
— В первом сете ты попал 87% первых подач, выиграл 19 из 26 очков и все равно уступил. Что ты себе говоришь в такие моменты?
— Это не то чтобы невозможно. У меня было много шансов. У него — один, и он его использовал. Поэтому он и № 1 в мире: пользуется своими моментами. Матч был очень высокого уровня, просто он справился с ключевыми эпизодами лучше, — сказал Зверев на пресс-конференции.