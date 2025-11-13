Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синнер о 28-матчевой беспроигрышной серии на крытом харде: «В детстве не так много играл в зале, но сейчас чувствую, что он идеально подходит моему стилю»

Вторая ракетка мира Янник Синнер оценил победу над Александром Зверевым во втором туре группового этапа итогового турнира — 6:4, 6:3.

Источник: Спортс"

— У вас выдающаяся статистика на крытых хардовых кортах. Какие у вас отношения с этим покрытием? Много ли играли на нем в юности?

— Нет, в детстве я вообще не так много играл, если честно. Но сейчас чувствую, что зал идеально подходит моему стилю. Здесь легче поймать ритм — даже на тренировках.

Когда соперник играет быстро, очень сложно поменять темп — и это помогает мне, потому что я люблю агрессивный, быстрый теннис. Но при этом я стараюсь сам варьировать темп — это важно, особенно когда играешь против разных типов игроков.

Ну и, конечно, в помещении нет ветра, солнца — всегда одинаковые условия. Это помогает чувствовать корт и контроль над мячом, по крайней мере, мне.

— Когда вы встречаетесь с кем-то вроде Зверева, которого обыгрываете уже пятый раз подряд, и, кажется, с августа прошлого года уступили ему всего один сет, как вы подходите к таким матчам с точки зрения психологии? Я понимаю, что у вас не бывает недооценки, но все же — какой настрой, когда в соперниках тот же де Минаур, с которым личка 12:0?

— Главное — быть готовым, потому что, когда ты проигрываешь несколько матчей подряд, ты тоже ищешь, что можно изменить. В какой-то момент находишь, что начинает работать — и я просто стараюсь быть готов к тому, что соперник тоже попытается что-то поменять.

Сегодня, например, Саша действительно немного изменил тактику — но я был к этому готов. Хотя, возможно, если бы я не подавал так хорошо, особенно в ключевые моменты, все могло бы сложиться иначе.

Если смотреть матч, все решили буквально один-два розыгрыша. Пара мячей — и я взял первый сет. Еще пару — и второй. Но если бы все развернулось в другую сторону, счет мог быть тем же, только наоборот. Никогда не знаешь.

С задней линии он сегодня играл действительно здорово. А я пытался тактически все сделать безупречно. Ошибки были, конечно, но мы хорошо подготовились к матчу — и это чувствовалось.

Даже если в итоге счет 6:2, все могли решить несколько розыгрышей. В этом и есть суть тенниса, — сказал Синнер на пресс-конференции.

Узнать больше по теме
Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.
Читать дальше