Синнер о 28-матчевой беспроигрышной серии на крытом харде: «В детстве не так много играл в зале, но сейчас чувствую, что он идеально подходит моему стилю»

— Когда вы встречаетесь с кем-то вроде Зверева, которого обыгрываете уже пятый раз подряд, и, кажется, с августа прошлого года уступили ему всего один сет, как вы подходите к таким матчам с точки зрения психологии? Я понимаю, что у вас не бывает недооценки, но все же — какой настрой, когда в соперниках тот же де Минаур, с которым личка 12:0?