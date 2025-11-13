Синнер о 28-матчевой беспроигрышной серии на крытом харде: «В детстве не так много играл в зале, но сейчас чувствую, что он идеально подходит моему стилю»

— У вас выдающаяся статистика на крытых хардовых кортах. Какие у вас отношения с этим покрытием? Много ли играли на нем в юности?
— Нет, в детстве я вообще не так много играл, если честно. Но сейчас чувствую, что зал идеально подходит моему стилю. Здесь легче поймать ритм — даже на тренировках.
Когда соперник играет быстро, очень сложно поменять темп — и это помогает мне, потому что я люблю агрессивный, быстрый теннис. Но при этом я стараюсь сам варьировать темп — это важно, особенно когда играешь против разных типов игроков.
Ну и, конечно, в помещении нет ветра, солнца — всегда одинаковые условия. Это помогает чувствовать корт и контроль над мячом, по крайней мере, мне.
— Когда вы встречаетесь с кем-то вроде Зверева, которого обыгрываете уже пятый раз подряд, и, кажется, с августа прошлого года уступили ему всего один сет, как вы подходите к таким матчам с точки зрения психологии? Я понимаю, что у вас не бывает недооценки, но все же — какой настрой, когда в соперниках тот же де Минаур, с которым личка 12:0?
— Главное — быть готовым, потому что, когда ты проигрываешь несколько матчей подряд, ты тоже ищешь, что можно изменить. В какой-то момент находишь, что начинает работать — и я просто стараюсь быть готов к тому, что соперник тоже попытается что-то поменять.
Сегодня, например, Саша действительно немного изменил тактику — но я был к этому готов. Хотя, возможно, если бы я не подавал так хорошо, особенно в ключевые моменты, все могло бы сложиться иначе.
Если смотреть матч, все решили буквально один-два розыгрыша. Пара мячей — и я взял первый сет. Еще пару — и второй. Но если бы все развернулось в другую сторону, счет мог быть тем же, только наоборот. Никогда не знаешь.
С задней линии он сегодня играл действительно здорово. А я пытался тактически все сделать безупречно. Ошибки были, конечно, но мы хорошо подготовились к матчу — и это чувствовалось.
Даже если в итоге счет 6:2, все могли решить несколько розыгрышей. В этом и есть суть тенниса, — сказал Синнер на пресс-конференции.