Тарпищев о Шараповой: «Медленная. И когда Серена предлагала ей другой уровень скорости, Мария не могла справиться»

Президент ФТР Шамиль Тарпищев назвал тройку лучших теннисисток в истории.

Источник: Спортс"

— Топ-3 среди женщин?

— Опять же, когда играли деревянными ракетками, Крис Эверт выиграла 157 турниров, некоторые ее рекорды до сих пор не побиты.

Но по манере игры номер один для меня — Мартина Хингис. Потом, думаю, Штеффи Граф.

Навратилову и Кинг отметаем. Кто еще? Играть-то теперь стали куда мощнее. Вот Соболенко сейчас громит, но там в основе — атлетизм. А я люблю эстетически-тактический теннис. Как у Джоковича. Из нынешних в этом направлении можно отметить Игу Швентек, в какой-то степени Дарью Касаткину.

— Шарапова?

— Медленная. И когда Серена предлагала ей другой уровень скорости, Мария не могла справиться. Но это все из серии бум-бум. А по голове номер один — Хингис.

На третье место кого бы поставить? Габриэла Сабатини неплохо играла, но недолго.

— Может, кого-то из наших?

— Хм, наверное, Мыскина. Да, хороший вариант. Ей и отдадим бронзу.

Но как по мне, у женщин лучше смотрелся теннис деревянными ракетками. Комбинаторики было больше. А сейчас решает мощь.

Шарапова — медленная, у Синнера нет тактики. Тарпищев выбирает лучших игроков в истории.