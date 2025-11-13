Алькарас на вопрос, сможет ли побить рекорд Джоковича по «Шлемам»: «Я двигаюсь в правильном направлении»

— В 22 года у вас уже шесть титулов «Большого шлема». Вы сможете побить рекорд Новака Джоковича, у которого их 24?
— Могу сказать, что я двигаюсь в правильном направлении. Шесть «Шлемов» — это невероятно. Это значит, что мы все делаем правильно. Теперь главное продолжать — тренироваться, работать так же или лучше. Посмотрим, что будет через несколько лет.
— Вы говорили, что хотите быть среди величайших. Вам это удалось?
— Нет. Были невероятные игроки — легенды. Величайшие — это Федерер, Надаль и Джокович. Я хочу попасть туда. Это мотивирует и помогает в карьере. Но пока я еще далеко.
— У вас есть два титула на US Open, «Ролан Гаррос» и «Уимблдон». Осталась только Австралия. Что бы вы отдали за этот титул?
— Много, без сомнений. Это главная цель в начале каждого года. Сезон длинный, много крупных турниров, но Australian Open — прекрасный турнир, который я хочу выиграть. И да — если смогу победить, точно сделаю татуировку. Я уже кое-что придумал.
— Что для вас важнее: больше трофеев или длительная карьера?
— Турниры «Большого шлема». Хочу выиграть как можно больше. Еще хотелось бы победить на Олимпиаде.
Когда Алькарас побьет рекорд Джоковича по «Большим шлемам».