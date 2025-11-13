Ричмонд
Каролин Возняцки: «На турнирах должен быть измеритель децибел, чтобы теннисистки не кричали громче допустимого уровня»

Экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки рассказала, какое правило она ввела бы на турнирах WTA.

Источник: Спортс"

"На турнирах должен быть измеритель децибел, чтобы теннисистки не кричали громче допустимого уровня. Думаю, это должно стать правилом. Еще стоит ограничить длительность крика. Было бы здорово, потому что я никогда не кричала громко и почти не издавала звуков во время игры.

Невозможно нормально услышать удар, когда кто-то кричит так громко. Думаю, это действительно отвлекает соперника. И зрителям это тоже не особо приятно слышать", — сказала чемпионка Australian Open-2018 в подкасте Nothing Major.

