Каролин Возняцки: «На турнирах должен быть измеритель децибел, чтобы теннисистки не кричали громче допустимого уровня»

"На турнирах должен быть измеритель децибел, чтобы теннисистки не кричали громче допустимого уровня. Думаю, это должно стать правилом. Еще стоит ограничить длительность крика. Было бы здорово, потому что я никогда не кричала громко и почти не издавала звуков во время игры.
Невозможно нормально услышать удар, когда кто-то кричит так громко. Думаю, это действительно отвлекает соперника. И зрителям это тоже не особо приятно слышать", — сказала чемпионка Australian Open-2018 в подкасте Nothing Major.
Шарапова поплакала под острые крылья — и рассказала о криках и идеальном бэкхенде.