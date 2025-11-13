Каролин Возняцки: «На турнирах должен быть измеритель децибел, чтобы теннисистки не кричали громче допустимого уровня»

"На турнирах должен быть измеритель децибел, чтобы теннисистки не кричали громче допустимого уровня. Думаю, это должно стать правилом. Еще стоит ограничить длительность крика. Было бы здорово, потому что я никогда не кричала громко и почти не издавала звуков во время игры.